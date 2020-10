Politique : Les partisans de Serigne Modou Kara menacent de se radicaliser face au président Macky Sall et son régime.

Ayant récemment initié une révolution pacifique, le guide du Mouvement mondial pour l'unicité de Dieu (Mmud) continue de manifester sa volonté de ‘’construire une nouvelle société centrée sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba’’. Une ambition ferme qu’il partage avec ses fidèles et partisans. Samba Kara Ndiaye, directeur de cabinet spécial du guide de la Révolution et ses camarades ont initié ce dimanche une conférence de presse, à Dakar, menaçant d’engager un bras de fer contre les tenants du pouvoir. Et ils disent ne pas exclure de se radicaliser en s’opposant fermement au régime en place et à son système.



‘’Il est temps maintenant qu'on essaie de revoir le système. Si aujourd’hui, après cette conférence de presse, le régime en place, les tenants du pouvoir, ne rejoignent pas le général de Bamba (Serigne Modou Kara Mbacké) dans ses propositions de changer le système et d’amener le système adéquat au Sénégal à savoir celui de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, il (le leader du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) va se radicaliser en s’opposant fermement à ce régime et à ce système. Certes Macky Sall a hérité de ce système de Senghor à Abdoulaye Wade, mais aujourd’hui, il ne peut pas dire je ne savais pas. Il a été prévenu (…), nous ne voulons pas arriver à l’extrême’’, a-t-il déclaré lors de cette rencontre initiée au lendemain du magal.