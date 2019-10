Politique : Les membres de la Cojer de Kanel outillés sur les techniques de communication.

Dans les formations politiques, les jeunes ne sont pas souvent formés aux techniques de communication. Ce qui se justifie par leurs sorties, parfois, peu modérées pour réagir face aux attaques dont font l’objet leur leader. Pour faire face à cette situation, la Cojer de Kanel a tenu un atelier de formation de leurs membres sur les techniques de communication. Selon leur coordinateur, Houdou Boubou Dia, cette formation s’inscrit dans le sens de mieux outiller ces jeunes dans leur communication.



"Nous voulons rendre visibles tous les projets du Président de la République au niveau local et national. (...). Les jeunes manquent de formation dans le parti pour assurer la relève. Et nos responsables l’ont compris en misant sur cette instance, fer de lance du parti", a-t-dit. Il s’agira ainsi de sensibiliser les jeunes pour élargir leur cible et atteindre les populations concernées.

Sur un autre registre, le coordinateur de la Cojer de Kanel de rappeler aux responsables de l'Apr qu’elle a été dans tous les combats pour remporter toutes les échéances électorales dans leur localité. "Nous avons participé à tous les événements politiques de l’Apr depuis 2009", a confié le coordinateur de ladite convergence qui n’a pas manqué de lister leurs doléances pour leur localité. Il s’agit pur lui de la finalisation de la route Ourossogui-Bakel et de l’accélération du pont de Hamadi Ounaré et Bosséabé ainsi que le financement et l’emploi des jeunes.



Pour Moussa Sow, coordinateur de la Cojer nationale, cette formation est d’une haute portée pour les jeunes, en ce sens qu'elle va leur permettre de rendre visibles les actions du président de la République, Macky Sall.