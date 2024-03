Politique : Les libéraux et démocrates s’unissent pour conserver l’héritage de Wade !

C’est une rencontre qui a été lancée ce mercredi après mûre réflexion de mouvements et partis déterminés à préserver l’Etat de droit et engagés pour la pérennisation de la démocratie, le libéralisme et l’organisation d’élection inclusive et transparente. Ces "Wadiste" ont décidé de porter sur les fonts baptismaux, un cadre de concertation des libéraux et démocratique du Sénégal. Parmi eux on peut citer, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, Mamadou Lamine Keita, Moussa Sy, Oumar Sarr, Thérèse Faye Diouf etc, ont estimé qu’il ont versé sang et sueur dans les batailles de conquêtes démocratiques, pour décider de conjuguer leurs efforts, afin de pérenniser cette trajectoire de progrès insufflée par la gestion libérale de près d’un quart de siècle.







Pour Modou Diagne Fada et les nouveaux membres du cadre de concertation des libéraux et démocrates, « l’avenir ne peut se construire dans la prospérité et la solidarité, qu’avec une famille libérale réunifiée et capable de continuer l’œuvre de construction du Sénégal ». L’ambition est donc, de travailler à l’unité de la famille libérale dont le père fondateur en Afrique et au Sénégal est Me Abdoulaye Wade







Le cadre a lancé un appel au rassemblement de tous les partis et les invite à se démarquer de toute forme de violence. Par ailleurs, le cadre envisage la tenue d’un séminaire pour partager avec des membres et dans un cadre unique, les activités qu’il compte mener dans les prochains jours.