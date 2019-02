Politique : Le Mouvement "J'aime le Sénégal" n'écarte pas une alliance avec le président sortant, Macky Sall

C'est le moment du jeu des alliances! Le Mouvement "J'aime le Sénégal" dirigé Moulaye Camara qui a renoncé avant l'étape des parrainages, ne s'est pas encore décidé sur le candidat à soutenir. Après une réunion des responsables, seul le candidat Ousmane Sonko est écarté. C'est pourquoi le mouvement continue la réflexion mais n'écarte pas une alliance avec le président sortant, Macky Sall.

"Contrairement à la décision d'une improbable alliance avec le candidat Macky Sall déclinée par le bureau politique national du Mouvement J'aime le Sénégal (JAS) le 31 janvier dernier, les unions régionales de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor se sont réunies, en présence de leur superviseur, Mamadou Ndiaye pour revoir les décisions prises sur le choix du candidat que leur leader, Moulaye Camara doit effectuer", signifie le superviseur au bout du fil.

Poursuivant, les responsables du sud du pays ont eu comme mandat de dire aux responsables que la base n'écarte pas une alliance avec Macky Sall.

"Les coordinateurs régionaux, Sana Kanté, Armand Gomis et Souleymane Touré, après consultation de la base, ont à cet effet, demandé à ceux que le président sortant, vu son bilan et son nouveau programme, soit écouté au même titre que les 3 autres candidats, à savoir Madické Niang, Idrissa Seck et Issa Sall.

Cependant, ils disent adhérer à toute décision que le bureau national dudit Mouvement aura prise", souligne Mamadou Ndiaye.