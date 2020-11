Politique / Lat Diop à Khalifa Sall et Barth : « Guédiawaye est un titre foncier de Macky Sall »

Le récent déplacement de Khalifa Sall à Guédiawaye a apparemment secoué certains responsables politiques de la localité. Le leader de Taxawu Dakar, accompagné de Barthélémy Dias, avait également rencontré à l'occasion certaines personnalités. Histoire de se redéployer sur le terrain et mener ses activités politiques dans le cadre des prochaines échéances électorales. Mais visiblement, cette visite a secoué certains hommes politiques de la localité. On peut citer le directeur général de la Lonase qui a tiré "à boulets rouges" sur l'édile de Mermoz/ Sacré-Cœur et son compagnon socialiste, Khalifa Sall.



Pour Lat Diop, leur est inutile d'espérer convaincre la population de Guédiawaye qui reste derrière le président Macky Sall. " À Guédiawaye, nous ne céderons un pouce de terrain à qui que ce soit. Guédiawaye, c'est 100% Macky Sall", déclare l'homme politique de la banlieue.



Lat Diop, au cours d'une activité associative des jeunes de la localité a également exprimé son amertume sur ce phénomène de l'immigration clandestine tout en invitant le jeunesse sénégalaise à rester au Sénégal car, "une meilleure vie chez soi est bien possible".