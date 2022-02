Politique : Lancement prochain de « la coalition du siècle » par Serigne Modou Kara Noreyni

C’est une énième coalition de partis politiques et de mouvements qui verra le jour très prochainement dans le landerneau politique sénégalais, sauf changement de dernière minute. En effet, selon nos sources bien informées, « il y a une coalition de partis politiques et de mouvements en gestation » et qui sera lancée par le guide religieux Serigne Modou Kara Noreyni.

Une information confirmée par une source proche du marabout avec qui nous avons échangé sur la question. « Effectivement c’est une coalition dénommée « la coalition du siècle », qui sera mise en place par le marabout Serigne Modou Kara Noreyni. L’objectif est de regrouper tous les partis et des mouvements de toute obédience autour de l’essentiel. Cette coalition œuvre pour le renforcement, la préservation de la stabilité nationale, la cohésion et la paix sociale », souffle notre source qui n’a pas voulu se dévoiler au grand public, au téléphone de Dakaractu.

La même source d’indiquer que déjà « des partis politiques ont marqué leur adhésion à cette initiative. Et une conférence de presse est prévue même ce dimanche à Dakar pour dévoiler le contenu de cette coalition ».