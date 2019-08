Politique / La mise en garde des libéraux de la Casamance à Oumar Sarr et compagnie

Face à la presse, l'honorable député Toussaint Manga, par ailleurs secrétaire général du Pds à Ziguinchor, met en garde Oumar Sarr et compagnie. Portant la voix des libéraux de la région qui se sont réunis, il a déclaré persona non grata son "ex Sg adjoint" Oumar Sarr en Casamance. Et leur promet l'enfer s'ils s’aventurent à mettre ou créer la division dans le parti en Casamance...