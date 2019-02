Politique / La députée Adji Mergane Kanouté : ‘’Abdoulaye Wade n’est pas dans son rôle quand il appelle à la révolte’’

La vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yaakaar et non moins députée de l’Assemblée nationale , a vivement déploré les propos et l’attitude de l’ancien président de la République contre Macky Sall et son régime. Adji Mergane Kanouté, par ailleurs, leader de l'Union pour le développement du Sénégal-Authentique (Uds/A) trouve inélégantes ses sorties virulentes contre toute tenue des élections. L’honorable député a aussi évoqué les divergences entre les leaders politiques locaux de Kaolack, sa région. Elle n’a pas oublié de dénoncer les violences qui ont émaillé cette campagne électorale, comme ce fut le cas à Tambacounda. La responsable morale de l’Uds/A a également indiqué comment faire pour atteindre le pourcentage visé par le président Macky Sall, au soir du 24 février prochain...