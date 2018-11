Politique : L'astucieuse question de Pape Amadou Sarr de la DER à Macky Sall : Pourquoi devrons-nous voter pour vous?

Au CICAD, pendant la séance de questions-reponses entre le président Macky Sall et les jeunes entrepreneurs, le directeur de la DER a saisi l'opportunité pour poser une question maligne au président de la République. Cette question, apparemment simple et normale serait une fenêtre ouverte à Macky Sall pour mettre en confiance le public et battre un mini campagne électorale devant ces jeunes. Ainsi un bilan de ses réalisations et un point sur les projets en cours seront étalés par la président au grand plaisir de toute l'assistance.