Politique : L'ancien député-maire de Kaolack, Khalifa Niass, rejoint la mouvance présidentielle par l'intermédiaire de Mohamed Ndiaye "Rahma".

C'est une grosse pointure qui vient de reprendre ses activités politiques. Il s'agit du député-maire de Kaolack, Khalifa Niass, qui avait gelé toutes ses activités depuis 2009.

Ainsi, par l'intermédiaire de l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma, qui en a été le facilitateur, Mr Niass a décidé de jeter son dévolu sur la mouvance présidentielle avec à sa tête, le président de la République, Macky Sall.



Les deux leaders se sont réunis à Médina Baye à l'occasion d'une conférence de presse, pour officialiser leur compagnonnage au profit du chef de l'État.



Le député-maire de Kaolack s'est engagé à mettre à contribution son expérience dans les rangs de la majorité présidentielle, notamment dans la commune de Kaolack où il habite.



" C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir au profit de la mouvance présidentielle. Le président de la République travaille à développer notre cher pays, et le fait qu'il compte sur des hommes comme vous, témoigne de l'importance que vous donnez tous à notre nation. Khalifa Niass et moi, avons cheminé ensemble lorsqu'il était maire, nous ne nous sommes jamais quittés et ce moment vient encore consolider cette alliance...", a révélé Mohamed Ndiaye "Rahma".