Politique : L'Apr de la commune de Mbour en conclave pour booster les inscriptions sur les listes électorales.

Sous la houlette de Saliou Samb, le candidat qu'ils veulent porter à la tête de la mairie de Mbour, des responsables de l'Alliance pour la République (Apr) ont tenu ce dimanche une réunion. Une rencontre pour voir comment accompagner les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue des élections du 23 janvier 2022.



"Nous nous sommes réunis, aujourd'hui, pour voir comment faire pour promouvoir une inscription massive de nos militants ; leur faciliter la tâche, faire des mobilisations au niveau des quartiers, des 18 centres de vote de Mbour. Ceci, pour que l'Apr de Mbour puisse avoir, dans un mois, un nombre important d'inscriptions", a déclaré Saliou Samb, à l'issue de cette rencontre à huis clos.



Pour le président du Conseil départemental de Mbour, c'était cela, aujourd'hui, le premier point de leur rencontre. "Le deuxième point c'est d'essayer de voir quels sont les moyens qui seront mis à leur disposition au niveau des centres de vote. Nous voulons, en tout cas, nous responsables politiques, accompagner nos militants pour qu'en 2022 la coalition Benno Bokk Yakaar puisse être victorieuse".



Saliou Samb qui a relevé les faits saillants de la concertation des leaders de l'Apr, a légitimé leur rencontre par la volonté d'accompagner des concitoyens pour leur faciliter les inscriptions. "Je pense que nous avons déjà nos militants qui se sont inscrits massivement en 2019, et malgré plus de 10 000 inscrits, au cours de cette année, on va continuer sur la même lancée. Il y a beaucoup de primovotants qui sont là et on va les aider à s'inscrire. Et puis, les personnes qui avaient perdu leurs pièces d'identité aussi, on va les accompagner pour leur faciliter la tâche. Donc, effectivement, nous sommes là pour booster les inscriptions par une organisation sur le terrain".