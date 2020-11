Politique / Kaolack : La coordination départementale de Rewmi conforte Idy et lève un coin du voile.

À Kaolack, la coordination départementale de Rewmi a décidé d'apporter son soutien à son mentor (Idrissa Seck), au lendemain de sa décision de rejoindre la majorité présidentielle.



En effet, lors de leur face-à-face avec la presse, les rewmistes de Kaolack, vont avant tout s'insurger contre les attaques perpétrées à l'endroit de leur leader et apporter des précisions. "Les commentaires distillés dans la presse montrent encore une fois l'envergure et le charisme de l'homme politique, Idrissa Seck. Cette décision très courageuse du reste, est la suite logique d'un long processus de dialogue entamé au lendemain des élections présidentielles de 2019. Cette démarche est essentiellement fondée sur la volonté de pacifier l'espace politique et de favoriser la stabilité sociale et économique de notre pays...", a déclaré le coordinateur départemental, Mbaye Sarr.



Avant de conclure : "Nous, coordination départementale de Rewmi de Kaolack, soutenons sans réserve la décision prise par le président Idrissa Seck. Au niveau du CESE et au niveau du gouvernement avec Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop, nous avons décidé d'accompagner nos membres pour qu'ils réussissent leurs nouvelles missions au bénéfice exclusif du Sénégal..."