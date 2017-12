Politique : Des élus locaux et des chargés de mission dans l'Apr manœuvrent pour décrédibiliser 'initiatives 2035" du ministre Mame Mbaye Niang

Une nouvelle plateforme appelée 'initiatives 2019', sera bientôt mise en place par des élus locaux et des chargés de mission pour montrer aux initiateurs de 'i 2035', la voie à suivre en direction des présidentielles de 2019.



Ainsi, les membres de ce nouveau cadre venant de l'intérieur de la mouvance présidentielle, particulièrement de l'Apr, ont peaufiné une stratégie qui se charge du combat contre l'opposition, mais aussi et surtout de la réélection du président Sall.



Pour l'un des membres de cette structure ayant requis l'anonymat, la plateforme du ministre Mame Mbaye Niang est contestée dans sa forme et sa démarche. " En mettant en exergue dans 'i 35' des transhumants, Mame Mbaye Niang et cie ont terni l'image de l'Apr. Et en plus de cela, ce sont des gens qui n'ont pas de base politique pour la massification de l'Alliance pour la République".



Et de souffler, " c'est pourquoi, nous, jeunes cadres militants authentiques de l'Apr ( chargés de mission, élus locaux, entre autres), nous sommes réunis pour défendre le président Sall. Actuellement, nous sommes dans une phase de prise de contact et la plateforme sera lancée dans les jours à venir".