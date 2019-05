Politique / Aminata Angélique Manga nommée ministre-conseiller

Après la publication du nouveau gouvernement du second mandat de Macky Sall, nombreux étaient les surpris de la non reconduction du ministre de la micro finance, Aminata Angélique Manga. Certains sont même allés jusqu'à avancer que c'est une sanction à cause de la défaite infligée par Ousmane Sonko, le candidat des "Patriotes".

Le président de la République vient de nommer la journaliste comme ministre conseiller. Elle sera désormais du cabinet du président de la République...