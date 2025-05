Politique : Alioune Sarr annonce la participation de son parti "Alliance pour le Sénégal / Andando Nguir Senegaal" au dialogue national

Dans une déclaration rendue publique, le président du parti Alliance pour le Sénégal / Andando Nguir Senegaal, Alioune Sarr, a annoncé la décision de sa formation politique de prendre part au dialogue national.



"Suite à l'appel au Dialogue National lancé par Son Excellence Monsieur le Président de la République, je tiens à exprimer, en ma qualité de Président du parti Alliance pour le Sénégal / Andando Nguir Senegaal, notre adhésion pleine et entière à cette initiative républicaine", a-t-il affirmé.



Il a renchéri : "Conscients des enjeux majeurs auxquels notre pays est confronté, et fidèles à nos principes de concertation, d'écoute et de recherche du consensus, nous considérons que ce Dialogue National constitue une opportunité précieuse pour bâtir ensemble un avenir apaisé, inclusif et porteur d'espoir pour toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais."