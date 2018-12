Politique : Abdoulaye Dièye appelle les Thiessois à traduire leur parrainage en vote au profit du président Macky Sall

En marge d'une soirée Sargal initiée par les membres de " King's Family" de Bayal (Thiès), le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, qui a été honoré par ses amis d'enfance et les pionniers du défunt " King's Boys", a invité les Thiessois qui ont massivement participé au parrainage du patron de l'Apr, à traduire cette volonté dans les urnes le 24 février 2019 pour donner un second mandat au chef de l'État.



S'agissant de l'inauguration de l'autoroute Ila Touba, Mr Dièye a déclaré que c'est l'une des infrastructures routières sous le régime de Macky Sall les plus importantes, parce qu'elle permet de booster l'économie en facilitant le transport des personnes et de leurs biens.



Prenant la parole, le coordinateur du mouvement Dolil Macky, Mr Babacar Pascal Dione, a interpellé le président Macky Sall sur les efforts consentis par les leaders des mouvements de soutien dont Abdoulaye Dièye, qui animent sur fonds propres leurs bases politiques sans pour autant voir le retour d'ascenseur...