Police de Yeumbeul : Saisie de 65 tonnes de maïs volées au Port Autonome de Dakar, suivie d’interpellation de 9 personnes

C'est un vrai exploit auquel les hommes du commissaire de Yeumbeul, Ibrahima Diouf, ont procédé. Saisi par les responsables de l'entreprise de manutention ITS (International Trading Shipping) sis au port autonome de Dakar, pour un vol de 65 tonnes de maïs embarquées dans deux camions de 30 tonnes et 35 tonnes qui devraient être conduits dans des entrepôts situés à Yarakh, mais qui ont été détournées en direction de Yeumbeul par les chauffeurs et leurs complices.



Après investigation, il s’est révélé que la marchandise a été vendue nuitamment à un riche commerçant du nom de Aliou Touré pour une somme de 8 millions. Ce dernier avait du reste commencé à revendre la marchandise à des commerçants établis à Keur Massar, Tivaouane Peulh et Thiaroye. Mais mal leur en a pris puisque neuf d’entre eux font pour le moment l’objet d’arrestation et sont poursuivis pour des faits de vol, association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyens de transport, recel, faux et usage de faux en écritures privées ...