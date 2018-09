Police auxiliaire sénégalaise : 1000 éléments recrutés pour l'année 2018

Installé depuis 1998 au Sénégal, la stratégie d'une police auxiliaire est devenue de nos jours une nécessité. Arrivée à sa sixième génération, et en l'honneur de la commémoration des 20 ans d'existence au sein de la police nationale, l'Amicale de la 1ère promotion des auxiliaires de police a organisé un panel tenu ce samedi 1er septembre dans l'auditorium du Conseil économique, social et environnemental. Avec un thème tournant autour de l'historique, l'évolution et l'apport de cette branche dans la gestion de la sécurité nationale, les garants de la sécurité ont interpellé les autorités sur des questions essentielles, à savoir l'intégration des auxiliaires de police à la fin de leur mission dans le corps de la police ou de l'armée, et entre autres la réforme du secteur de la sécurité nationale.

Ainsi, pour l'année 2018, il est noté un bilan satisfaisant avec le recrutement de 1000 agents comparé aux années précédentes où le nombre se limitait à 500...