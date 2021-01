Polémiques sur les fonds de financement Force Covid-19 destinés aux artisans : Le Ministre Papa Amadou Ndiaye apporte des précisions.

Le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel apporte des précisions suite à la sortie de certains artisans qui soutenaient n’avoir pas reçu leur part du financement destiné aux acteurs du secteur. Selon le ministre Papa Amadou Ndiaye, c’est la première phase du financement qui vient d’être lancée avec une enveloppe de 5 milliards de francs. Tous les acteurs qui sont inscrits sur le fichier recevront leur financement sans aucun problème.



« Nous félicitons le président Macky Sall qui a très vite compris les impacts de la pandémie dans notre secteur d’activités. C’est pourquoi il a alloué une enveloppe de 25 milliards aux artisans pour atténuer l’impact de la maladie dans le secteur artisanal. Nous avons déjà entamé la distribution de ces fonds avec une enveloppe de 5 milliards à Dakar, Thiès et Saint-Louis avec près de 30 mille bénéficiaires. Maintenant ce qu’il faut préciser c’est que tout le monde ne peut pas recevoir à la première phase. Ce qui nécessite une patience et une bonne compréhension des acteurs. Et dans une courte durée tous les acteurs inscrits bénéficieront de cette aide de 150 mille francs par acteur », a précisé le Ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, dans l’émission ACTU-DÉBAT…