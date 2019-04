Polémique sur son niveau d’études : Le profil de Néné Fatoumata Tall Mbaye

Alors que la polémique enflait aujourd’hui sur le net au sujet des compétences et aptitudes de la nouvelle ministre en charge de la Jeunesse, il nous revient que l’ancienne PCA de la LONASE possède bien les aptitudes capables de rivaliser avec les autres. Née en 1982 à Guédiawaye, Néné Fatoumata Tall Mbaye est titulaire d’un master 2 en administration des affaires et termine cette année son MBA master business administration à Delta University. Membre fondateur de l’Alliance pour la République, membre de la Cojer, Mme Mbaye a obtenu son baccalauréat à l’école Baobab dirigé par l'Imam Massamba Diop, directeur exécutif de l’ONG Jamraa. Plus tard elle obtient son Diplôme de Technicienne Supérieure en Tourisme à l'ENSUT Dakar. Ce qui lui permettra d’ailleurs de se frotter avec le monde du travail. Elle intègre ainsi le milieu des banques et du télémarketing.



Elle a en 2012 obtenu un Master 2 en administration des affaires. Durant tout le septennat du président Macky Sall, elle était à la Présidence du conseil d’administration de la LONASE. Fille d’un ancien journaliste du « Soleil », Néné Tall est actuellement adjoint au maire de la ville de Guédiawaye, présidente de la commission statutaire, de la coopération, des femmes, de la micro finance et de la solidarité. Elle préside aussi aux destinées des femmes de l’Alliance pour la République du département de Guédiawaye.