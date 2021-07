Polémique sur les malades vaccinés : Les précisions du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.

Le ministre de la Santé a apporté ce vendredi 30Juillet des précisions par rapport à la polémique sur les malades de Covid-19 vaccinés, notamment de ceux infectés au variant Delta.



« Nous pouvons dire avec fierté qu’en 2022 le Sénégal sera un producteur de vaccin anti-covid. Je m’exprime par rapport aux données scientifiques et je suis persuadé que les personnes vaccinées sont moins exposées et elles courent moins de risques de développer une forme grave. Cette vaccination est notre arme majeure pour stopper la pandémie », a t-il déclaré avant de regretter l’ignorance de certains qui est au cœur de cette polémique non appréciée...