Polémique sur le FCFA : Les critiques son aussi vieilles que la monnaie (Amadou Ba)

C'est l'un des sujets majeurs débattus présentement à l'Assemblée nationale à l'occasion du vote du projet de Loi de finance 2018.



Le ministre de l'économie et des finances répondant à une question relative à l’existence du FCFA, déclare que des critiques sur l'instrument monétaire qu'est le FCFA ont toujours existé, avant de préciser qu'elles ne se sont jamais appuyées sur des arguments scientifiques et crédibles.



Revenant sur la France, le patron du département des finances d'assurer qu'elle ne fait qu'assurer la convertibilité de la monnaie. Il précise en outre que cette devise a permis de maîtriser l'inflation. "Si on compare notre monnaie à celle des pays frontaliers au Sénégal, on verra que le choix est vite fait ", a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba...