Polémique sur la vidéo qui serait à l'origine de son divorce avec Serigne Mboup : Yaye Fatou Diagne rétablit la vérité.

Depuis l'annonce de son divorce avec l'homme d'affaires Serigne Mboup, une vidéo circule sur la toile faisant état du mobile du divorce du maire de Ngathie Nawedé, Yaye Fatou Diagne et du célèbre homme d'affaires.

Selon la désormais ex épouse du PDG de CCBM qui s'est rendue dans nos locaux, la vidéo en question a été filmée chez elle à Daga Diakhaté. Yaye Fatou Diagne explique qu'elle avait invité ses collègues maires à la suite d'une réunion décentralisée du bureau de l'association des maires du Sénégal (AMS) tenue à Kaolack. " La vidéo n'est pas filmée chez Aliou Sall, encore moins chez le maire de la ville de Guédiawaye" affirme t-elle, avant de poursuivre que c'était dans le but de réunir toute la famille politique sénégalaise et de montrer aux sénégalais qu'au delà des clivages politiques, les acteurs politiques sont de véritables frères et sœurs...