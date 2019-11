Même si l'opposition et la société civile sénégalaise continuent de réclamer plus de transparence dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières, le ministre du pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé a tenu à rassurer sur la gestion transparente de ces ressources par le gouvernement sénégalais.



Selon le ministre « tout est dans la transparence dans l'application des textes ». Mieux encore, le ministre Makhtar Cissé de souligner que « tous les textes sont publiés dans le site du ministère de l'intérieur », donc il n'y a pas à fouetter un chat.



Le ministre d’ajouter : « l'État a opté pour une gestion inclusive basée sur la transparence dans les appels d'offres pour maximiser la transparence de l'exploitation pétrolière et gazière ».



Le ministre Makhtar Cissé présidait ce matin dans la capitale sénégalaise, l'atelier sur le contenu local des hydrocarbures en concert avec les syndicats....