Polémique sur l'implantation d'une usine de transformation de farine et d'huile de poissons à Cayar : Des proches du maire s'expliquent...

Après la sortie d'un des camps pour dénoncer le projet d'implantation d'une usine de transformation de farine et d'huile de poisson dans la commune de Cayar qui mettrait en rade l'étude d'impact environnementale, des proches du maire composés d'adjoints, de mareyeurs, de femmes transformatrices, entre autres, sont montés au créneau pour botter en touche la version discordante.



À l'occasion d'un face-à-face avec la presse locale de Thiès, ces derniers ont dit avoir été séduits par ce nouveau projet, compte tenu du respect des normes environnementales, mais aussi de la responsabilité sociétale de l'entreprise ( Rse). " Le promoteur de cette usine a déjà investi 200 millions de Fcfa pour l'érection de notre poste de santé en centre de santé. À travers ce projet, au moins 300 jeunes trouveront du travail dans leur propre localité et en plus, 300 gilets de sauvetage seront offerts aux pêcheurs..."



À rappeler que le projet d'implantation de cette usine se fera sur une superficie de 7.350 m2 avec un coût global de 7 milliards de Fcfa...