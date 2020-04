Polémique sur l'attribution de licences de pêche : Les précisions du ministre Alioune Ndoye.

En marge de la tournée qu'il effectuait au marché au poisson de Pikine en compagnie du ministre de l'urbanisme, le ministre de la pêche et de l'économie maritime n'a pas manqué de réagir sur la polémique née de l'attribution supposée de licences de pêche à des navires étrangers. "La polémique est grande, mais je peux vous dire que depuis mon installation, je n'ai pas encore signé de licence de pêche. Et je crois que cela peut suffire largement comme réponse", a précisé le ministre Alioune Ndoye, par ailleurs maire de Dakar-Plateau. Toutefois, le ministre de prévenir qu'il ne peut y avoir d’intouchables dans ce pays. Alioune Ndoye d'assurer également que ses "services sont en train de faire le travail, tout ce qui contribue à freiner la bonne gestion de la pêche, nous le combattrons nuit et jour".