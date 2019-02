Polémique entre Balla Gaye II et Ahmed Aïdara / Lirou Diane contre-attaque : " Ahmed Aïdara Yagg na Togg Keur Balla Gaye. Tay souko nékhé togg ci radio di wakh!"

Le fidèle compagnon de Balla Gaye II « Lirou Diane » n’a pas marché ses mots pour donner son avis sur la polémique entre BG II et Ahmed Aïdara. Selon « Lirou Diane », l’homme de D-media devrait revenir à la raison et se comporter comme un digne fils de Guédiawaye, au lieu de prendre parti pour des adversaires de Balla Gaye. Depuis un certain temps le torchon brûle entre les deux hommes, et cette sortie incendiaire ne devrait pas arranger les choses…