Polémique autour du parrainage : le plaidoyer SEC de Maïmouna Ndoye

Décryptant sur le plateau de Dakaractu l’adresse à la Nation du 3 avril du président de la République, la ministre Maïmouna Ndoye Seck juge pertinent le projet de loi sur le parrainage.

« Le système de parrainage est appliqué dans les plus grandes démocraties au monde. Il est vigueur au Sénégal depuis 1991 pour encadrer les candidatures des indépendants. Au sortir du référendum, le président de la République avait affiché sa volonté de traiter les indépendants et les partis politiques sur un pied d’égalité. Le problème est que seuls ceux qui sont incapables de réunir le pourcentage requis s’opposent à ce projet. En France, Rama Yade a été écartée de la course parce qu’elle n’avait pas réuni le nombre de signatures exigible », se laisse convaincre la patronne de « Gunge Macky Sall » à l’occasion d’un duel d’arguments qui l’a opposée à Mme Aïda Mbodj.