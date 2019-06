Polémique autour des ressources naturelles : Mohamed Sylla demande aux acteurs politiques de se conformer aux appels à la paix des guides religieux.

Depuis plus d'une semaine, la chronique est défrayée par la polémique née de la diffusion d'un reportage sur la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Une polémique entretenue en partie par des acteurs politiques qui, selon le chef religieux Mohamed Sylla, ne sont mus que par leurs propres intérêts personnels au détriment de la concorde nationale. Selon ce jeune marabout, les hommes politiques qui agitent cette question doivent savoir raison garder et se conformer aux appels à la paix des khalifes généraux qui ne cessent de prier pour que la paix règne au Sénégal. Mohamed Sylla soupçonne Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall d'œuvrer pour la déstabilisation du pays non sans leur rappeler qu'ils ne parviendront pas à leurs fins. Pour leur barrer la route, ce jeune marabout qui soutient Macky Sall à Touba, demande à ce dernier de prendre toutes ses responsabilités...