Polémique autour des primes / Augustin Senghor indigné : « Dans ce pays, on a l'impression qu'on n’aime pas voir des gens réussir (...) Ces deux ministres ne sont pas... »

Le président de la république, en recevant les lions de la Téranga sacrés champions d'Afrique de football, a tenu, comme il l'avait promis lors de l'accueil à l'aéroport militaire de Yoff, à récompenser les joueurs et la délégation qui les ont accompagnés.



Chacun a obtenu 50 millions de francs CFA avec notamment des terrains à Dakar et Diamniadio. Ce qui n'a pas été sans débat. En effet, ces récompenses ont alimenté le débat public durant toute la semaine. Si certains se penchent sur la part supposée revenir aux deux ministres en l'occurrence Matar Ba et Abdoulaye Seydou Sow, d'autres s'attardent sur la pertinence de ces primes que le chef de l'Etat a octroyées aux vaillants Lions. Me Augustin Senghor bat en brèche tous ces propos qu'il considère comme inopportuns et n'ayant pas leur raison d'être soulevés.



C'est dans l'émission Grand Jury que le président de la Fédération sénégalaise de Football a regretté ces propos du 3e vice-président de la fédération, Mame Adama Ndour qui a dénoncé un parti pris dans la distribution des primes allouées aux lions et à la délégation après la brillante performance de l'équipe nationale de football masculine.



« Il faut rappeler que cette personne au niveau de la Fédération qui se plaint, a reçu, durant la dernière coupe du monde, des primes. A la dernière CAN de 2019, il a reçu 20 millions parce que figurant dans la liste. Et en même temps, y'avait d'autres vice-présidents qui n'y figuraient pas. Pourtant, il ne s'est pas plaint de leur sort. Il faut que cette personne sache que la composition ne dépend pas de lui et que, c'est une délégation qui se fait sur la base opérationnelle pour aller à la conquête d'un sacre. C'est pas du 'Mankoo Wutti Xaliss ou Wutti Primé... », clarifie le président de la fédération sénégalaise de football en invitant le 3e vice-président de la fédération de prendre s'il le veut, sa part si bien entendu, si c'est l'argent qui l'intéresse.



Me Augustin Senghor se dit choqué de voir et d'entendre certains citoyens sénégalais, même dans les moments de joie et de fête nationale, décrier à tout va. « Pendant toute cette période, on n'y arrivait pas. C'était difficile. On en entendait de toutes sortes, des vertes et des pas mûres. Cela me choque c’est de voir que même dans la victoire, nous sommes en train de subir des attaques de toutes sortes. Nous n'avons rien réclamé au président Macky Sall. On a l'impression que dans ce pays, on aime pas voir des gens réussir et on aime pas voir les gens heureux. C'est juste regrettable », s'indigne le président de la Fédération.



Sur la part de prime spéciale qui est supposée revenir aux ministre Matar Bâ et Abdoulaye Seydou Sow, Me Aujustin Senghor met fin au débat : « ces deux ministres ne sont pas sur la liste des 55 personnes. Ils ont certes reçu une distinction car, à titre exceptionnel, le président peut par dérogation la leur même étant en fonction ».



La position de Guy Marius Sagna qui demandait à ce que le nom des lions ne soit pas mêlé au pillage foncier du régime, sera tout simplement ignorée par le président de la Fédération qui, au cours de cette émission sur le Rfm, se dit simplement intéressé par cette consécration, le bonheur qui en découle et celui de tout un peuple sénégalais.