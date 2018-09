Polémique autour de la révocation du maire Khalifa Sall : les avocats de l’Etat recadrent le débat...

A la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dakar et de la sortie des avocats du maire, l’Agent judiciaire et les avocats de l’Etat ont tenu un point de presse ce jeudi 6 septembre dans un hôtel de la place pour apporter des éclairages sur un certain nombre de points soulevés par la défense.