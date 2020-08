Polémique autour de la proposition du CNSP sur la durée de la transition : L'aveu du Colonel Major Wagué.

Au sortir du premier round de leurs discussions avec la délégation de la CEDEAO, il a été rapporté par RFI que les membres du CNSP avaient proposé une transition d’une durée de 03 ans.



Une information démentie juste après sa diffusion. La junte est citée comme la source du démenti.



Ensuite, le Colonel Major Ismaël Wagué qui faisait le point suite à la troisième rencontre entre le CNSP et la mission conduite par l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, précisera que rien n’a été arrêté pour la durée de la transition.



Mais contre toute attente, le même colonel Wagué lui-même a reconnu dans un entretien avec TV5 Monde, que la junte a bel et bien proposé une transition qui devrait s’étaler sur trois ans.



Dans l’entretien en question, le porte-parole de la junte présente la chose autrement en parlant de suggestion prenant en compte la différence du contexte malien.



« On a discuté avec eux et on a dit que le cas malien est diffèrent. Il y a les problèmes qui sont énormes. Il faut donc que la transition soit mise à profit pour prendre une grande partie du problème et commencer sur de nouvelles bases (…) », a laissé entendre le Colonel Major Wagué qui avoue que leur proposition consistait à mettre à contribution les trois ans qui restaient au président déchu pour conduire une transition.