Polémique autour de 55 Millions offerts par Marième Faye Sall aux hémodialysés : ASHIR se lave à grande eau.

L’ Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux (Ashir ) a convié la presse ce jour non pas pour polémiquer, mais pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur l’état actuel de son centre de traitement et de ses activités, sachant que le centre a vu le jour grâce aux retombées financières du téléthon organisé le samedi 23 juillet 2011 et qui avait généré 105 millions. Affilié au ministère de la Santé et de l’Action sociale, le centre Saliou Fall avait reçu la visite de la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall qui d’après le président Ahmed Sarr s’est sentie impressionnée et a mis à disposition du centre 55 millions. Une somme qui a non seulement créé du bruit, mais n'a pas non plus épargné les malades qui en ont faire leur affaire.

Ainsi, les malades présents ce jour au point de presse de Ashir, ont exigé une traçabilité de cet argent. Le Sg de ASHIR n’a pas manqué de lister les réalisations de l'association, pour ensuite préciser que les 55 millions offerts par la première dame ne sont pas à partager entre les malades, mais pour agrandir la capacité d’accueil du centre...