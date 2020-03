Polémique Aéroport Ziguinchor / Les précisions du gouverneur Guedji Diouf.

Depuis la dénonciation de l'activiste Guy Marius Sagna sur "le manque de dispositif et de mesures de lutte contre le Coronavirus à l'aéroport de Ziguinchor", les commentaires n'ont pas manqué. Une sortie qui a poussé les l’Agence des Aéroports du Sénégal à sortir un communiqué pour démentir. Dans ce dit communiqué, l'Ads a pris à témoin le gouverneur de la région.

Joint par téléphone pour les besoins de recoupement, l'exécutif régional de Ziguinchor, a souligné que c'est normal que Guy fasse un coup de gueule, tout simplement parce que les thermoflash ne sont pas encore mis en place. Mais, il précise que la région médicale est en train de former les infirmiers sur l'utilisation du thermoflash.

Cependant, les caméras thermiques sont bel et bien installés. Tout passager qui montre 39 degré, sera immédiatement récupéré et isolé. Ces caméras malheureusement, les passagers ne peuvent pas les voir. Comme ce sont les thermoflash auxquels ils sont habitué, les équipes sont déjà formées et vont commencer dans l'après midi.