Pointe des Almadies: les Etats-Unis injectent 100 milliards FCFA dans la construction d’un hôtel de luxe.

Le secrétaire d’État adjoint des Etats-Unis d’Amérique, Kurt Michael Campbell en visite au Sénégal a participé, ce 17 juillet, à la cérémonie de signature de l’accord de financement entre la U.S. International Development Finance Corporation et le groupe sénégalais VACAP S.A., pour la construction d’un hôtel Marriott sur le site de l’ancien hôtel des Almadies (ex Club Med). DFC ou l'Institution Financière de Développement du Secteur Privé à l'International du Gouvernement Américain intervient comme unique prêteur du projet pour lequel VACAP injecte la totalité des fonds propres requis. Ce crédit de 81 millions de dollars environ 50 milliards de FCFA est le plus important dans le monde que DFC ait jamais octroyé dans le secteur de l'hôtellerie et dont les conditions de mise en place ont été approuvées par le Congrès Américain. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de 162 millions de dollars environ 100 milliards FCFA visant à construire un hôtel SHERATON 5 étoiles luxe de 250 chambres et un hôtel ALOFT 3 étoiles luxe de 150 chambres à Dakar.



Le site qui s’étend sur une superficie de 5 ha a été racheté en 2006 au groupe français Club Med et exploité sous le nom de Hôtel des Almadies jusqu’à 2017. Le projet générera à terme 950 emplois directs au minimum. La convention qui entre également dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal a été paraphé en présence du Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, du président du Vacap SA aux capitaux exclusivement sénégalais, Amadou Loum Diagne entre autres personnalités sénégalaises et américaines.