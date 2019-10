Point opérations de sécurisation / Magal de Touba : 138 individus arrêtés dans la nuit du 16 au 17octobre

À l’occasion du Magal de Touba, édition 2019, les Commissariats de Mbacké, Diourbel, Bambey et Touba, ont interpellé dans la nuit du 16 au 17 octobre 2019, 138 individus. Le bureau des relations publiques de la police nationale d’informer que 26 arrestations l’ont été pour vol, 09 pour détention et trafic de chanvre indien, 16 pour détention usage de chanvre indien, 07 pour nécessité d’enquête, 52 pour vérification d’Identité, 03 pour jeux de hasard, 05 pour coups et blessures volontaires, 09 pour ivresse publique et manifeste, 03 pour outrage à agent, 4 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, 1 pour complicité de vol, 1 pour proxénétisme et enfin 1 pour violences et voies de fait. 725 kilogrammes de drogue, 50 cornets et 2 joints de chanvre indien ont été aussi saisis. 7 accidents ont été constatés dont 05 corporels, 2 dégâts matériels, et 1 mortel.