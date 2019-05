Pogba, la clause qui le rapproche un peu plus d'un départ de Manchester...

Manchester United a dit au revoir à la Ligue des Champions lors des quarts de finale disputés face au FC Barcelone (0-1, 0-3), et la séparation sera plus longue que prévue. Suite à leur nul contre Huddersfield (1-1) dimanche en Premier League, les Red Devils sont assurés de finir en dehors des quatre premières places du championnat, et donc de ne pas jouer la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Une non-qualification avec de lourdes conséquences !



Baisse de salaire de 25% pour les stars de l'effectif !



Pour le club, il faudra donc se priver des lucratifs droits TV européens, mais aussi de l'appât C1 pour mener un gros recrutement. Et pour les joueurs, la pilule va également avoir du mal à passer. Selon les informations du Daily Mail, la majorité des contrats des stars mancuniennes prévoit une baisse de salaire de l'ordre de 25% au cas où les Red Devils échoueraient à atteindre l'une des quatre premières places du championnat !

MU touche ainsi à ce que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont de plus cher : leur portefeuille. Une manière comme une autre de mettre les joueurs en face de leurs responsabilités, qui devrait surtout affecter les plus gros salaires de l'effectif. Paul Pogba, second élément le mieux rémunéré derrière Alexis Sanchez avec des émoluments annuels estimés à 18 millions d'euros, se trouve donc en première ligne.



Pogba fait également une croix sur une prime de 2 M€



Si l'on enlève un quart de son salaire à Pogba, il ne lui restera donc «que» 13,5 millions d'euros par an ! Toujours selon nos confrères, le Tricolore devra également faire une croix sur une prime d'environ 2 millions d'euros qu'il aurait touchée en cas de qualification pour la prochaine édition de la C1. De quoi le faire cogiter sur sa saison, même si ses statistiques restent très honorables avec 16 buts et 11 passes décisives en 45 matches disputés toutes compétitions confondues. De quoi confirmer son départ, également ?

Peut-être. Il ne s'agit d'un secret pour personne, le Real Madrid rêve d'attirer Pogba lors du prochain mercato estival. Et si les informations du quotidien britannique se confirment, le champion du monde aura une raison supplémentaire d'être attiré par les sirènes madrilènes. Certes, MU a toujours la main et pourra réclamer un gros chèque aux Merengue, mais Zinédine Zidane peut bel et bien se frotter les mains…