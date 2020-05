Podor : Mamadou Racine Sy distribue plus de 77 tonnes de riz aux populations de la commune et de 39 villages du département

Dans ce contexte marqué par une conjoncture économique difficile liée à la pandémie du Coronavirus au Sénégal et surtout dans les localités les plus reculées du pays, le président du mouvement ALSAR, Mamadou Racine Sy par ailleurs PDG du King Fahd Palace a apporté son un soutien aux populations de Podor.



En effet, Mamadou Racine Sy a distribué plus de 77 tonnes de riz aux populations de la commune de Podor et de trente-neuf villages les plus reculés du département, soit 1.550 sacs de riz au total, renseigne Lamine Ba, un des responsables communaux du mouvement ALSAR de Podor.



"Cest devenu une tradition pour le mouvement ALSAR de la section communale de Podor, car chaque année au cours du mois de ramadan, le président Racine Sy distribue de l'aide alimentaire aux populations de Podor et des villages les plus reculés du département", se félicite toujours Lamine Ba.

Un geste de grande nature bien apprécié par les bénéficiaires de cette aide.

"Présentement tout est bloqué et avec cette maladie qui a fini de créer une conjoncture économique sans précédent, c'est vraiment difficile pour nous. C'est pourquoi nous nous félicitons de ce geste qui n'est pas une première", se réjouit

Amadou Thiam.



Embouchant la même trompette, le chef de village de Biddi témoigne sa reconnaissance à l’endroit du PDG de l'hôtel King Fahd Palace. "Chaque année au cours du mois de ramadan il perpétue cette œuvre de bienfaisance à l'endroit de la population. C'est pourquoi nous prions pour que la récompense de Dieu l’accompagne", s'est encore réjoui le chef de village.