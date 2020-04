Podor / Lutte contre le Coronavirus : Mamadou Racine Sy équipe les structures sanitaires du département.

En plus de sa participation à l’effort national de solidarité pour un montant de 20 millions de francs, le président du mouvement Alsar a également mobilisé d'importants moyens pour soutenir son département d’origine, Podor, dans l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19.



Le président national du mouvement Alsar, par ailleurs président du Conseil d'administration de l'Ipres, a remis un lot de matériel médical composé de thermoflash et de gel hydro-alcoolique aux dix postes de santé du département et de la commune de Podor, d'une valeur de trois millions de francs, a renseigné Lamine Ba, un membre de la section communale du mouvement Alsar de Podor.



Ce geste de haute portée, a été également élargi aux daaras et mosquées de la ville.

"C'est une enveloppe d’environ un million de francs qui a été dégagée pour l'achat de gel hydro-alcoolique en faveur des daaras et mosquées de la commune de Podor", s'est félicité Lamine Ba qui souligne toujours que, "le comité départemental de veille et de lutte contre la pandémie a été également accompagné à hauteur d'un million de francs".



Des efforts qui seront renforcés par une distribution de denrées alimentaires auprès des ménages les plus démunis du département si l'on se fie toujours aux propos du sieur Lamine Ba...