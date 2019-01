Podor : La Nouvelle Dynamique investit le candidat Macky Sall à Saldé



C’est dans l’arrondissement de Saldé (département de Podor), que les responsables et sympathisants de la Nouvelle Dynamique, une tendance de l’APR, se sont donnés rendez-vous à Saldé pour investir le candidat Macky Sall, mais également dresser le bilan des réalisations du gouvernement dans le Fouta, plus précisément dans l’ile à morphile et dans le Diéri.



Cette rencontre d’échanges avec les populations a enregistré une forte mobilisation des militants et responsables des 4 arrondissements que compte le département sur les 22 communes.



Au cours de ce rassemblement, les populations de l’ile à morphile se sont félicitées des nombreuses réalisations parmi lesquelles on peut citer, les grands chantiers de désenclavement de la zone, mais aussi de l’électrification rurale des villages les plus reculés.



Les natifs du Diéri, se sont aussi fortement réjouis des réalisations du chef de l’État en terme de forages, de structures sanitaires, de la modernisation de l’élevage, avec en priorité la sécurisation du bétail.



Devant une foule monstre, les responsables qui se sont succédé au podium ont salué la détermination et l’engagement dont a fait montre le Dr Cheikhou Oumar Hanne à travers cette mobilisation qui marque le démarrage de leur stratégie politique pour faire réélire le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar au premier tour.



Le Dg du COUD s’est félicité de l’adhésion massive des jeunes de la COJER de Podor, du Mouvement des Étudiants et Élèves Républicains (MEER), des 18 maires de commune sur les 22 que compte le département, mais aussi les représentants de Podor dans les différentes institutions du pays à sa vision politique. Au terme de cette rencontre, une résolution a été adoptée à la suite d’un mémorandum qui a recueilli toutes les attentes des responsables de la Nouvelle Dynamique.