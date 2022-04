Plusieurs cas de salmonellose liés à la consommation de Kinder détectés en Europe, qu’en est-il du Sénégal ?

Des chocolats tels Kinder Surprise 20g ( par un, trois, quatre et six, et 100g avec des dates de péremption entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, Schoko-bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, Kinder happy moments, kinder mix ( 193g, panier 150g, peluche 133g, sceau 198g, avec la date de péremption à fin août 2022, sont tous susceptibles d’avoir un lien potentiel avec des cas de salmonelles, recensées en France.



En effet la salmonellose est une infection bactérienne des aliments contaminés qui touche les personnes présentant un système immunitaire affaibli et a pour cause des diarrhées accompagnées de fièvre, des frissons mais aussi des douleurs abdominales.



Au Sénégal, dans certaines grandes surfaces comme Auchan Yoff, il est difficile de trouver le produit prohibé et cela malgré l’approche de la fête de Pâques.



Dans cet espace l’alerte a donc été sonnée, selon le directeur du développement de l’enseigne française et il n’y a pas encore de quoi fouetter un chat.



Dans un autre supermarché de la concurrence, à Ouest foire, nous nous sommes procuré un Kinder surprise à 650 francs. Or, les informations affichées sur l’emballage indiquent qu’il provient de l'Inde. Un pays où Ferrero a une unité de fabrication. Autre remarque est la date de péremption et le poids qui correspondent à ceux des produits retirés du marché Européen. Cependant rien n’atteste que le chocolat est infecté.



Julie, mère de famille dont les enfants raffolent de ce genre de gourmandise, semble dès à présent ne vouloir prendre aucun risque.



Dakaractu dans ses enquêtes a pris contact avec le ministère de la santé qui a affirmé n’avoir encore décelé aucun cas de salmonellose lié à la consommation des chocolats Kinder. Par contre, l’appel du ministère du commerce a été sans suite...