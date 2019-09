Plusieurs blessés : Violent choc entre deux bus «Tata» au Virage de Ngor

Les minibus de transports en commun, communément appelés «Tata», sont en passe de damer le pion aux cars rapides surnommés «cercueils roulants». À cause du comportement déplorable des conducteurs de ces bus, on note chaque jour pratiquement des accidents dans lesquels ils sont impliqués. En effet, deux bus «Tata» ont fait hier un violent choc à hauteur du virage de Ngor. Plusieurs passagers sont blessés, dont deux dans un état grave. Il faut rappeler que la semaine dernière, deux minibus «Tata» qui se livraient à une course poursuite avaient mortellement heurté un enfant de six ans, sur la route de Boune.