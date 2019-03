Plus de pomme de terre importée sur le marché : Les ménagères commencent à prendre goût à la production locale

À la suite de l'arrêt de l'importation de pomme de terre afin de promouvoir la consommation locale, les vendeurs ont confirmé qu'ils ne reçoivent plus de pomme de terre venant de l'étranger. Les clients qui avaient l'habitude des pommes de terre importées, se sont rabattus aux locales et ont commencé même à y prendre goût. Ils soutiennent qu'effectivement, le produit est acceptable et est moins cher. Cependant l'amélioration de la qualité est souhaitée par ces derniers, même s'il y'a un réel déficit de moyen de conservation...