Plus d'une centaine de garçons circoncis gratuitement : L'association DÉCLIC réaffirme son soutien a la population des HLM.

A la suite de nombreuses activités sociales effectuées à l'endroit de la population des HLM, l'association DÉCLIC a offert ce samedi 8 septembre, l'opportunité aux parents de faire circoncire leurs enfants gratuitement. En collaboration avec des médecins et d'autres partenaires, plus d'une centaine ont subi l'opération. Le programme ne s'arrête pas là pour autant, car il s'en suivra le "LEULE", une sorte de conclave pour prendre soin de ces circoncis, les imprégner dans la culture et les initier à faire leur entrée dans la case des hommes. Les "CASSAK" ou chants d'initiation seront aussi au menu pour la formation de ces jeunes...