Plus Gorgui Dieng joue, plus Minnesota gagne

L’apport de Gorgui Dieng dans les performances de son équipe Minnesota en saison régulière de la NBA se mesure à son temps de jeu moyen, les Volves remportant le plus souvent leurs rencontres lorsque l’international sénégalais joue 20 minutes au cours d’un match, rapporte un site spécialisé.



"Lorsque le Sénégalais joue en moyenne 20 minutes, soit un peu moins que la mi-temps d’un match NBA qui dure 48 minutes, les Wolves de Minnesota gagnent le plus souvent’’, note ce site spécialisé, se basant sur l’analyse des statistiques de la NBA portant sur 4 mois de compétition.



"La meilleure illustration de cette relation temps de jeu de Gorgui-victoire de Minnesota, s’est révélé en début du mois de janvier. Les Timberwoles qui ont remporté de leur 5 dernières sorties contre Los-Angeles, New Orléans et Cleveland ont su compter sur un Gorgui qui a respectivement joué 22, 21 et 26 minutes’’, argumente le site spécialisé.



A la rubrique performance individuelle, ces trois victoires ont permis au joueur de marquer 42 points en cumul sur ces trois matchs victorieux (17, 14 et 11), alors que sur les deux défaites de la même période face Boston et Brooklyn, il n’a mis que 9 points dont un point contre les Celtics.



Pour autant, et malgré cet état de fait, sa moyenne reste limité cette saison à 18 minutes de jeu, le joueur franchissant de rares fois le pic des 20 minutes, ce qui confirme son statut de joueur du banc, selon la même source.



En 39 apparitions cette saison, le joueur sénégalais qui a manqué trois matchs du fait d’une blessure à la main qu’il continue de traîner, a cumulé un total de 713 minutes pour 257 points et 192 rebonds.