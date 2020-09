Pluies torrentielles : Le ministre de l’élevage au chevet des vendeurs de bétail et de grands ruminants de Diamagueuène et Sotiba.

Le Ministre de l'élevage et des productions animales Samba Ndiobène Ka s'est rendu auprès des vendeurs de bétails des petits et grands ruminant de Diamaguene et SOTIBA afin de constater de visu la situation d'inconfort occasionnée par les fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire national.



Apportant le soutien du gouvernement, le ministre a trouvé sur place des populations très sereines et responsables.



Le ministre Samba Ndiobène Ka était accompagné de tout son cabinet et des autorités administratives. De concert avec les acteurs, solutions idoines seront apportées dans l'immédiat et dans la durée.