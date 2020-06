Pluies torrentielles / Le Conseil départemental de Bignona fait le point et accompagne les sinistrés.

À Bignona après la pluie ce n’est pas le beau temps qui est chanté mais après la pluie c’est les dégâts! Ce lundi matin, Dakaractu parlait du dégâts enregistrés à Coubanao dans le départementde Bignona après les pluies torrentielles enregistrées dimanche. Alors que les pluies ont fait des ravages dans plusieurs coins du grand département de la région de Ziguinchor, le conseil départemental sous la houlette de son président, Mamina Kamara, accompagné des autorités administratives ont fait l’état des lieux et reçu les complaintes des sinistrés.



C’est ainsi qu’à Thionk Essyl, 50 maisons ont vu leurs toitures emportées, 04 maisons affaissées, 20 poteaux électriques à terre, l’enseigne du district sanitaire détruite, le couvercle du château-d’eau a été emporté, occasionnant des dégâts dans une concession à côté.



Par contre à Diégoune, c’est 6 maisons qui ont vu leurs toitures emportées par le vent, au village de Djimunde, c’est presque le désastre. Il y a 11 maisons abimées. La toiture du campement d’Afiniam emportée tout comme celles de quelques maisons du village.



Dans la commune de Mangagouleuck, il y a eu aussi des toits endommagés et une concession qui a perdu trois palus de chasse. La liste est loin d’être exhaustive parce que le toit de l’Ief 1 a cédé aussi.



Ainsi, le conseil départemental de Bignona sous la supervision du préfet de Bignona a procédé à la dotation en matériel aux sinistrés pour leur permettre de refaire leurs maisons pour certains et reprendre les toits pour d’autres. Le recensement continuera ce mardi et le Conseil promet d’aider le maximum de sinistrés possible.