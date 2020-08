Pluies torrentielles : Entre dégâts et désolations dans certaines banlieues dakaroises.

PIKINE PATAUGE







À Pikine, les dégâts étaient visibles dans certains espaces et ruelles. Certaines voies étaient d’ailleurs devenues impraticables à cause des fortes précipitations. Même les établissements scolaires où se tenait l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et l’entrée en 6ème n’ont pas été épargnés par les eaux.







Dans cette partie de la banlieue pikinoise, plusieurs candidats ont passé les épreuves de l’entrée en 6ème, les pieds dans les eaux. Salles de classes inondées, cours de récréation impraticable, les élèves ainsi que leurs examinateurs ont passé une journée qu’ils n’oublieront pas de sitôt, car obligés de faire face au drame.







Copies à la main, pagnes et ou pantalons retroussés, les élèves et les surveillants pataugeaient avec prudence pour ne pas se créer plus de soucis. Entre temps, l’eau dicte sa loi à Guinaw Rails Sud où le tunnel de passage du TER a été englouti par les pluies torrentielles.







Le constat est patent, l’arrêt des travaux du TER rend perceptibles les conséquences. Devant le fait, seules les charrettes et quelques rares véhicules, les plus téméraires forcent le barrage pour faire traverser les personnes qui cherchent voies pour aller vaquer à leurs occupations. Face aux dégâts considérables, certaines populations de la localité ont dû, d’ailleurs, gagner la voie publique pour manifester leur courroux.







CAMBÉRÈNE 2 MÉCONNAISSABLE







À Cambérène 2, les fortes pluies ont laissé derrière elles des concessions méconnaissables. Des demeures quasiment inondées affichaient un spectacle désolant engendrant la psychose chez les occupants. Agressant les murs des habitations, l’eau stagnante sur la voie publique s’est frayée un chemin jusque dans les chambres à coucher des maisons. À l’aide de seaux et d’autres récipients, des jeunes cherchent péniblement à faire évacuer les eaux de pluie. Le système d’assainissement des lieux jugé inefficace par les habitants sont la cause des inondations répétitives dans la zone, confirment certains des sinistrés. D’aucuns n’ont pas d’ailleurs manqué d’exprimer leur colère en accusant l’État comme principal responsable de cette situation désastreuse.







OUAKAM IMPRATICABLE







À Ouakam, c’est la galère! Les fortes pluies ont englouti la route qui longe le marché du village Lébou. L’eau débordait et se déversait jusque sur les trottoirs. Impossible de se frayer un chemin pour les passagers à moins de plier ses habits et d’affronter les barrages d’eau. Les pluies torrentielles ont montré un visage hideux du village comme pour dire que les mêmes problèmes liés au mauvais système d’assainissement sont toujours d’actualité dans les banlieues dakaroises.