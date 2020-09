Pluies diluviennes à Kolda : Inondations, noyades d'enfants et présence de reptiles au menu.

Les pluies diluviennes enregistrées à Kolda ont causé des inondations avec destruction d’habitations, sorties inopinées de reptiles et des noyades d’enfants. Ce sont quatre enfants qui viennent de perdre la vie par noyade dont deux à Saré Moussa Ndour, un à Saré Tamsir et un autre au pont de fortune de Hiléle.



Habitué des lieux, B. Baldé venant souvent prendre de l’air sur le pont de Hiléle raconte : « le garçon âgé de 11 voire 12 ans en voulant traverser, a glissé en voulant tâter la profondeur de l’eau avec son pied. Et ce geste lui sera fatal. À chaque fois je renvoie les enfants qui viennent par ici pour traverser ou se laver. La traversée n’est plus possible en ce moment à cause de ces fortes pluies. Nous, en tant que père de famille avons vraiment peur… »



Dieynaba C. résidant tout près du fleuve, ne dira pas le contraire, elle qui a vu des reptiles grands comme des crocodiles sortir de l’eau. À ce titre, elle précise : « j’étais assise avec mes enfants et soudain j’ai vu les herbes bouger. Et à ma grande surprise je vois ces gros reptiles se mouvoir. Cette situation continue de me hanter car j’ai deux enfants qui n’ont même pas dix ans. Je viens de réaliser à quel point il a plu cette année… »



Avec cette situation des fortes pluies, le risque d’inondations et de noyades reste très élevé vu l’importance des pluies au Fouladou. Et surtout pour les enfants, les plongeons et la baignade dans les marigots ou carrières restent leur jeu favori...