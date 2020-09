Pluies diluviennes à Dakar : Les exigences de la population de Cambérène.

Suite aux affrontements de samedi contre les forces de l'ordre alors qu'elles exigeaient l'achèvement des travaux d’assainissement, les populations de Cambérène ont fait face à la presse ce dimanche. Face à l’inachèvement des travaux entamés depuis des mois et arrêtés, et des désagréments avec ces pluies diluviennes, les populations veulent des solutions d'urgence pour régler la situation qui dure depuis des décennies.



Seydina Diop, Coordonnateur du comité d’initiative pour la défense de l'environnement de Cambérène (CIDEC), souligne que Cambérène souffre depuis 15 ans de ces eaux de ruissellement en provenance de Case Bi, de la Cité Fadia et ailleurs.



« Tout Cambérène s'est levé pour montrer son amertume aux autorités face aux dégâts de ces eaux qui ont déjà fait une victime. Nous nous insurgeons contre l'inertie des autorités. L'État a tous les mécanismes pour régler le problème, mais il ne le fait pas »



Cependant fait-il savoir que Cambérène exige de l'État du Sénégal la résolution de cette situation le plus rapidement possible. Car dit-il, n'eût été l'intervention de nos guides religieux, la situation allait dégénérer parce que les jeunes étaient prêts à tout. Ce sont eux qui ont apaisé la situation. Ils ont décidé de prendre en charge la situation...